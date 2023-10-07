Даты самых сильных магнитных бурь в октябре 2023 года Алёна ЮрьеваМагнитные бури, являющиеся результатом вспышек на Солнце, могут оказать серьезное воздействие на нашу планету и, конечно же, на здоровье людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии