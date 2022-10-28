БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дыры в российской энергетике заткнут иранскими турбинами

Дыры в российской энергетике заткнут иранскими турбинами

Страна, которая 40 лет находится под санкциями, заменит для РФ немецкий Siemens и американский Baker Hughes Анна Седова Фото: DPA/TASS Материал комментируют: Игорь Юшков Иран готов заменить турбины западного производства на российских газопроводах.

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