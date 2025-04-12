Ирак и Саудовская Аравия разрешили спор о пересечении границы Аль-Джамима

Ирак и Саудовская Аравия завершили соглашение о создании пограничного перехода Аль-Джамима в провинции Аль-Мутанна, разрешив юрисдикционный спор, в котором ранее участвовал Наджаф, сообщает Shafaq News со ссылкой на высокопоставленного иракского чиновника.
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