Как требования американкой стороны на переговорах меняются по мере изменений «на земле» Дмитрий Родионов Фото: Николай Тришин/ТАСС Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов Американская делегация на встрече в Осло попытается убедить Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки ради соглашения с Россией, спрогнозировала накануне переговоров в Норвегии The New York Times.
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