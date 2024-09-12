Глава МИД Польши Сикорский объяснил, почему вступление Украины в ЕС затянется

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что вступление Украины в ЕС затянется в том числе из-за высокой конкурентоспособности украинского сельского хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии