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Глава МИД Польши Сикорский объяснил, почему вступление Украины в ЕС затянется

Глава МИД Польши Сикорский объяснил, почему вступление Украины в ЕС затянется

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что вступление Украины в ЕС затянется в том числе из-за высокой конкурентоспособности украинского сельского хозяйства.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Будет ли сама руина,вот в чем вопрос....
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19 час.

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