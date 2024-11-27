По делу «Спецтехники» просят привлечь к уголовной ответственности Тимофеева

Главная военная прокуратура просит Главное военно-следственное управление СК привлечь к уголовной ответственности экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России Илью Тимофеева.
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