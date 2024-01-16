Вместе с МТС Лейбл юные тверитяне могут записать музыкальный хит и выступить со звездами

Компания МТС, цифровая экосистема, открывает бесплатную образовательную программу поддержки талантов в сфере музыки на онлайн-платформе «Поколение М» — это бесплатный социальный проект, созданный при поддержке Министерства образования РФ.
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