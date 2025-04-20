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Учащаяся Бобруйского госмедколледжа Татьяна Тихонова удостоена профсоюзной стипендии.

Учащаяся Бобруйского госмедколледжа Татьяна Тихонова удостоена профсоюзной стипендии.

В Минске состоялось торжественное чествование будущих медицинских работников, удостоенных профсоюзных стипендий за активное участие в жизни отраслевого профсоюза, высокие показатели в учебе, исследовательской и общественной работе.

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