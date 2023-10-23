Один Шац на миллион, или "дробление" Безобразова

В Санкт-Петербурге продолжаются скандалы вокруг печально известного автомобильного холдинга "Аксель Групп", где уже третий год не утихает корпоративный конфликт между основным акционером Алексеем Безобразовым и основателями структуры, братьями Юрием и Игорем Одуды.