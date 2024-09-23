Автоэксперт Стасюк: застрявший в протекторе шины камень приводит к ДТП

Застрявший в протекторе автомобильной шины камень может стать причиной ДТП. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на начальника отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" Алексея Стасюка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии