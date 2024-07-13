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Маркс и Энгельс: как на самом деле они относились к России?

Маркс и Энгельс: как на самом деле они относились к России?

Карла Маркса и Фридриха Энгельса принято воспринимать только в «дуэте». Это обусловлено тем, что работы одного учёного часто публиковались под именем и фамилией другого, а авторство многих высказываний до сих пор не получается точно установить исследователям их наследия.

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