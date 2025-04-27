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Сотни тысяч мест для туристов в Краснодарском крае, но пляжи закрыты

Сотни тысяч мест для туристов в Краснодарском крае, но пляжи закрыты

В Краснодарском крае детские лагеря откроются с работающими объектами, кроме пляжей. Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев отметил, что зафиксировано 22 тысячи отказов от путёвок.

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