Сотни тысяч мест для туристов в Краснодарском крае, но пляжи закрыты

В Краснодарском крае детские лагеря откроются с работающими объектами, кроме пляжей. Первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев отметил, что зафиксировано 22 тысячи отказов от путёвок.
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