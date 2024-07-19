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Apple ответила на связанную с «кражей» данных с YouTube критику

Apple ответила на связанную с «кражей» данных с YouTube критику

https://spacemonitor.ru/2024/07/19/apple-otvetila-na-svyazan.Ранее на этой неделе возникли разногласия, когда СМИ поведали, что Apple и другие технологические гиганты использовали субтитры YouTube для обучения своих моделей искусственного интеллекта.

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