В ЛНР рассказали о продвижении ВС России на сватовско-кременском направлении

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Вооруженные силы (ВС) России наступают в районе сел Макеевка и Невское. О продвижении российских войск на сватовско-кременском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.