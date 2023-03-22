345 миллионов на социальные контракты выделено в Архангельской области

Об оказании помощи отдельным категориям граждан через систему социальных контрактов рассказал министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Игорь Скубенко на областном Собрании, 22 марта сообщает агентство «Эхо Севера».
Об оказании помощи отдельным категориям граждан через систему социальных контрактов рассказал министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Игорь Скубенко на областном Собрании, 22 марта сообщает агентство «Эхо Севера».
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