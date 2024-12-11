Скандал у Русских: бывший силовик и друг депутатов срывает нацпроект?

Более того, от самого подрядчика следы идут к близкому знакомцу вице-губернатора Волгоградской области Валерия Бахина и целой группы бывших и действующих депутатов Госдумы, экс-силовику Вячеславу Смирнову.
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