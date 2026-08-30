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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артурас Карнишовас настоял на выборе Патрика Уильямса, хотя скауты «Чикаго» хотели Тайриза Халибертона

Большинство скаутов «Чикаго» и сотрудников клуба, участвовавших в принятии решения на драфте, хотели выбрать Тайриза Халибертона в 2020 году, однако президент по баскетбольным операциям Артурас Карнишовас был настроен взять Патрика Уильямса , сообщает Джо Каули.

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