Секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины призвал к основанной на верховенстве закона дисциплинарно-надзорной работе

Пекин, 25 февраля /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Ли Си призвал настойчиво добиваться того, чтобы дисциплинарно-надзорная работа стала в еще большей степени регламентированной, стандартизированной и основанной на верховенстве закона.
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