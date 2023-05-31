Несколько улиц в центре Москвы закроют для проезда 2, 3 и 4 июня из-за полумарафона

В Москве из-за подготовки и проведения Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" ограничат движение на нескольких центральных улицах и набережных.
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