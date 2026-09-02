Вместе с Казачьей Лопанью ВСУ потеряли контроль и над важной рокадной дорогой

Вместе с потерей Казачьей Лопани противник потерял и северную рокадную дорогу Золочев – Щербаковка. Эта дорога позволяла противнику проводить маневры с подвозом ближе к российской границе ударных ракетных установок, а также зенитных ракетных комплексов.
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