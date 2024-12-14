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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хмелевски о России на ЧМ: «Одна из лучших хоккейных держав на международной арене. Медаль могли бы запросто заработать»

Сборная мира КХЛ обыграла команду Казахстана (4:1) в матче Кубка Первого канала. Форвард сборной легионеров Саша Хмелевски отметился голом в этой игре.

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