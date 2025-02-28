Полный запрет с 28 февраля. Приморцев предупредили об ограничениях

С 28 февраля во Владивостоке вступает в силу запрет на выход на лед всех водоемов. Однако, несмотря на введенные ограничениям рыбаки продолжают выходить и выезжать на лед и топить свои автомобили, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации города и Telegram-канал ulov25r.