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Тихая угроза возвращается - кто в зоне риска? Роспотребнадзор бьёт тревогу из‑за второго пика активности клещей

Тихая угроза возвращается - кто в зоне риска? Роспотребнадзор бьёт тревогу из‑за второго пика активности клещей

Второй пик активности клещей в России - эксперты предупреждают о правилах безопасности.Второй пик активности клещей начался в России.

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