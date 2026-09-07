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Газета.ру

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HR-эксперт Романова: с рабочей выплаты до 1 млн руб. на ребенка не берется налог

HR-эксперт Романова: с рабочей выплаты до 1 млн руб. на ребенка не берется налог

В России многие работодатели предоставляют своим сотрудникам дополнительную меру поддержки – корпоративные выплаты за рождение ребенка, которые начисляются сверх госпособий.

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