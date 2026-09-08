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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России атаковали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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