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Саша Маслакова показала стиль ENERGY на Неделе моды

Саша Маслакова показала стиль ENERGY на Неделе моды

Модель и ведущая шоу JOYСТИКИ стала участницей модного показа бренда SVALE. После показа JOYСТИКИ воссоединились вновь предоставлено Пресс-службойСаша Маслакова закрыла показ, на котором гостям третьей Московской недели моды представили 22 модели новой коллекции SVALE.

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