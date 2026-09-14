Конкурс рисунков для детей полицейских объявлен в Астрахани

Астраханский линейный отдел МВД России на транспорте совместно с Общественным советом при ведомстве объявляет о начале приема работ на региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции».
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