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За нарушение режима пожарной безопасности в Свердловской области составлено более 680 протоколов

За нарушение режима пожарной безопасности в Свердловской области составлено более 680 протоколов

За нарушение особого противопожарного режима в Свердловской области уже составлено 684 протокола. Большинство из этих случаев зафиксировано в популярных местах отдыха в Екатеринбурге, где люди незаконно использовали открытый огонь, в том числе мангалы.

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