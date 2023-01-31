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Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе

С 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе пройдет чемпионат мира по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

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