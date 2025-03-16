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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

МВД: мошенники придумали новую схему для получения доступа к сим-картам

МВД: мошенники придумали новую схему для получения доступа к сим-картам

МВД выявило новую мошенническую схему получения доступа к сим-картам и мобильному банку. Злоумышленники звонят россиянам, представляются сотрудниками компании оператора мобильной связи и просят набрать комбинацию на клавиатуре, что может привести к утечке данных.

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