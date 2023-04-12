МЧС предупреждает: сегодня в Астраханской области ветер может оказаться очень крепким

Вероятность опасных ветровых порывов высока и в областном центре. По данным Астраханского ЦГМС, 12 апреля по Астрахани и области ожидается усиление восточного ветра: днем возможны порывы до очень крепкого - 15-20 м/с.
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