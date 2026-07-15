За первое полугодие 2026 года вторичное жилье подорожало во всех крупных городах Московской области. Об этом сообщила «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные, предоставленные консалтинговой компанией SRG.
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