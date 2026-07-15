360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

«РБК Недвижимость»: Долгопрудный — лидер по росту цен на вторичное жилье

«РБК Недвижимость»: Долгопрудный — лидер по росту цен на вторичное жилье

За первое полугодие 2026 года вторичное жилье подорожало во всех крупных городах Московской области. Об этом сообщила «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные, предоставленные консалтинговой компанией SRG.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии