Прокуратура утвердила обвинение по делу бывшего главы службы Минобороны Тимофеева

Главная военная прокуратура (ГВП) утвердила обвинительное заключение по делу в отношении экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева, который обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей.