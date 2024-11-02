Прокуратура утвердила обвинение по делу бывшего главы службы Минобороны Тимофеева

Главная военная прокуратура (ГВП) утвердила обвинительное заключение по делу в отношении экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева, который обвиняется в получении взятки в размере почти 3 млн рублей.
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