Штрафы с коммунальщиков предложили направлять на капремонт

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Штрафы с управляющих компаний (УК), регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и ресурсоснабжающих компаний предлагают оставить в системе ЖКХ и направлять на капремонт многоквартирных домов.