Американская пресса: Калифорнийские пожары нанесли ущерб на сумму не менее 250 млрд долларов Продолжают «как на дрожжах» расти цифры убытков, понесённых США от катастрофических пожаров в Калифорнии.
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Американская пресса: Калифорнийские пожары нанесли ущерб на сумму не менее 250 млрд долларов Продолжают «как на дрожжах» расти цифры убытков, понесённых США от катастрофических пожаров в Калифорнии.
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