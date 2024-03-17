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Лавров оценил возможность прямого столкновения России и НАТО

Лавров оценил возможность прямого столкновения России и НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске© РИА Новости / Пресс-служба МИД России3 дня назад 562 прочитали Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказался по поводу возможности прямого столкновения НАТО с Россией.

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