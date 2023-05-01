С 1 мая в России пенсии наличными будет доставлять только «Почта России»

В Российской Федерации с 1 мая изменились правила перевода пенсий и социальных выплат. Согласно закону «О почтовой связи», теперь выплаты пенсий наличными деньгами могут доставляться на дом только «Почтой России».
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