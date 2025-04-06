Певица Мара выступила для бойцов в тыловом районе зоны проведения СВО

Певица Мара (настоящее имя — Мара Кана) выступила для бойцов 228-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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