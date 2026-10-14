В 1989 году на автосалоне в Женеве показали Chausson P.E.R.L.E. Французская компания, известная кузовами, радиаторами и автобусами, построила экспериментальный минивэн, чтобы продемонстрировать автопроизводителям свои возможности.
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