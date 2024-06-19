Что будет в некогда заброшенном здании напротив рынка "Шыгыс" в Караганде

Помещение реконструируют для бизнеса, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.kz. Долгие годы здание напротив рынка «Шыгыс», адрес которого улица Космонавтов, строение 1/43, портило вид города своим внешним видом.
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