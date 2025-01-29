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Зеленский заявил, что Фицо выбирает Россию вместо США и других партнеров

Зеленский заявил, что Фицо выбирает Россию вместо США и других партнеров

Владимир Зеленский назвал ошибкой то, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не хочет покупать газ у США и стремится поддерживать отношения с Россией.

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Комментарии
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Eduard
Это его дело.Вы украинцы бандиты,США их кореша тожебандиты.Представь не все лжецы и подонки как ты и якобы твои союзники.Союзникамиони никогда небыли!
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21 час.
Eduard
Зеля все по своей жидовской роже сравнивает!
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21 час.
Ю
Юрий Зубрин
В каждую дырку ,в каждую жопу суёт свой хрюндель ....Возомнил себя что-то значащим &quot; политиком&quot;....
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18 час.

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