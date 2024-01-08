США могут отказаться от ядерной триады

ИМ

Ильдус Мамлеев

Делаем выводы, в данный момент США ни чего не может противопоставить не только России и Китаю, но даже и Северной Корее. А то что у них имеется на подводных субмаринах, такое же старое и прогнившее, да и сами лодки, после первого выстрела, дают обширную течь корпуса всей подводной лодки. Даже если они что то создадут в ближайшей переспективе (тоже спорный вопрос, где возьмут столько специалистов), то все их потенциальные соперники (Китай, Россия, Северная Корея, а там уже и Иран на подходе, с российскими технологиями), тоже стоять на месте не будут, того что уже разработали, "Цирконы", "Пасейдоны", "Авангарды", "Сарматы" можно столько наклепать, "мама не горюй". Так что США приплыли, сушите весла.