Утрата технологических компетенций в ракетостроении делает Америку более уязвимой в случае военного конфликта с Россией и Китаем Программа разработки межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, предназначенной для замены ядерных баллистических ракет наземного базирования Minuteman III, оказалась перед угрозой отмены из-за серьёзного перерасхода средств, пишет Military Watch Magazine.
США могут отказаться от ядерной триады
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Делаем выводы, в данный момент США ни чего не может противопоставить не только России и Китаю, но даже и Северной Корее. А то что у них имеется на подводных субмаринах, такое же старое и прогнившее, да и сами лодки, после первого выстрела, дают обширную течь корпуса всей подводной лодки. Даже если они что то создадут в ближайшей переспективе (тоже спорный вопрос, где возьмут столько специалистов), то все их потенциальные соперники (Китай, Россия, Северная Корея, а там уже и Иран на подходе, с российскими технологиями), тоже стоять на месте не будут, того что уже разработали, "Цирконы", "Пасейдоны", "Авангарды", "Сарматы" можно столько наклепать, "мама не горюй". Так что США приплыли, сушите весла.
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