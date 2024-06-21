Хирургическое лечение ожирения дешевле лекарств

Хирургия позволит снизить вес человека на шестьдесят процентов. По оценкам специалистов Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи, бариатрическая хирургия (бандажирование, резекция желудка, гастрошунтирование и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии