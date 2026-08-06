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Дмитриев: мигранты из Марокко хотят поблагодарить фон дер Ляйен

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что мигранты из Марокко намерены выразить признательность председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и другим чиновникам ЕС.

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