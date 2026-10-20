В Нижегородской области за 9 месяцев 2026 года сотрудники полиции изъяли более 230 кг наркотиков. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону Дмитрий Филатов на пресс-конференции в НОИЦ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Отрава, гадость»...
- ДВ «Ростелеком» помо...
- ДВ От Кулибина до ат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым