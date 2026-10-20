В Нижегородской области за 9 месяцев 2026 года сотрудники полиции изъяли более 230 кг наркотиков. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по региону Дмитрий Филатов на пресс-конференции в НОИЦ.