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Сдувшееся «Динамо», невезение «Салавата» и боль Квартальнова. Обзор плей-офф КХЛ

Сдувшееся «Динамо», невезение «Салавата» и боль Квартальнова. Обзор плей-офф КХЛ

После двух игровых дней в четвертьфинале Кубка Гагарина понятно, что ничего не понятно. В паре «Ак Барса» и «Динамо» фаворитом оказались те, от кого не ждали, «Трактор» по-прежнему трепет нервы болельщикам, Минск Квартальнова дважды упустил победу, а в скрытом финале команды разносят друг друга.

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