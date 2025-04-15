Сдувшееся «Динамо», невезение «Салавата» и боль Квартальнова. Обзор плей-офф КХЛ

После двух игровых дней в четвертьфинале Кубка Гагарина понятно, что ничего не понятно. В паре «Ак Барса» и «Динамо» фаворитом оказались те, от кого не ждали, «Трактор» по-прежнему трепет нервы болельщикам, Минск Квартальнова дважды упустил победу, а в скрытом финале команды разносят друг друга.