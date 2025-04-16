Ефимов: около 190 га реорганизуют в рамках 21 проекта КРТ в Москве 

С января по март 2025 года на сайте правительства Москвы опубликовали 21 проект решения о комплексном развитии территорий (КРТ), все проекты были проработаны городом, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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