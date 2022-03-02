Головкин и Канело подписали контракт на бой

Как сообщил со ссылкой на собственные источники USA Today Sports+, Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес подписали контракт на третий поединок.

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