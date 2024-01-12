Некоторые вопросы, которые меняют взгляд на недавнее прошлое нашей планеты и создают альтернативную историческую реальность.
27 необъяснимых фактов о нашем недавнем прошлом
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Александр Зиборов
+ Александр ЗИБОРОВ: «ПИРАМИДЫ РОССИИ» - https://temydnya.mirtesen.ru/blog/43057375234/Aleksandr-ZIBOROV-PIRAMIDYI-ROSSII-?&utm_referrer=mirtesen.ru
Александр ЗИБОРОВ: "ПИРАМИДЫ РОССИИ" - Темы дня - 14 октября - 43057375234
Темы дня - МирТесен
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Александр Зиборов
+ Александр ЗИБОРОВ: «ЧУДО В САМАРЕ» - https://vzglad.mirtesen.ru/blog/43106280451/Aleksandr-ZIBOROV-CHUDO-V-SAMARE-?utm_referrer=mirtesen.ru
Александр ЗИБОРОВ: "ЧУДО В САМАРЕ" - Взгляд - 3 января - 43106280451
Взгляд - МирТесен
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Александр Зиборов
+ Александр ЗИБОРОВ: «СЕМЬ ЧУДЕС САМАРЫ» - https://vzglad.mirtesen.ru/blog/43718636222/Aleksandr-ZIBOROV-SEM-CHUDES-SAMARYI-?&utm_referrer=mirtesen.ru
Александр ЗИБОРОВ: "СЕМЬ ЧУДЕС САМАРЫ" - Взгляд - 4 февраля - 43718636222
Взгляд - МирТесен
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