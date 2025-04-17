Когда закончится СВО: Почему этот год может изменить ход конфликта? «Если будет возможность частичного завершения специальной военной операции,…Сообщение Декабрь 2025 станет переломным?: Эксперт раскрыл возможные сроки завершения СВО появились сначала на Ежедневные новости.